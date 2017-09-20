Роструд обнаружил множество нарушений при расследовании падения автобуса на Кубани

Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинамСоциальная ответственность 20 сентября, 12:33
"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global PortsТранспорт 20 сентября, 12:30
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 12:28
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФАСпорт 20 сентября, 12:23
К концу года в Подмосковье появится полигон для испытаний беспилотных автомобилейЭкономика и бизнес 20 сентября, 12:23
Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборамПолитика 20 сентября, 12:19
Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для РоссииСпорт 20 сентября, 12:17
Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допингаСпорт 20 сентября, 12:13
Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаряНаука 20 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роструд обнаружил многочисленные нарушения при расследовании дела после падения автобуса в Краснодарском крае, в результате которого 19 человек погибли, более 30 пострадали. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии - нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом лица, не прошедшего инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда, а также не прошедшего предварительный медосмотр и предрейсовый осмотр", - говорится в сообщении ведомства.
Также были выявлены недостатки в работе технических служб ООО "Интерстрой", работники которого находились в этом автобусе.
По результатам расследования сформированы пакеты документов, которые переданы в прокуратуру по месту происшествия, органы и организации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также в Фонд социального страхования РФ для выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших, пояснили в Роструде.