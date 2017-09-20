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Роструд обнаружил множество нарушений при расследовании падения автобуса на Кубани

Происшествия
20 сентября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Все материалы проверки будут переданы в прокуратуру

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роструд обнаружил многочисленные нарушения при расследовании дела после падения автобуса в Краснодарском крае, в результате которого 19 человек погибли, более 30 пострадали. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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"В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии - нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом лица, не прошедшего инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда, а также не прошедшего предварительный медосмотр и предрейсовый осмотр", - говорится в сообщении ведомства.

Также были выявлены недостатки в работе технических служб ООО "Интерстрой", работники которого находились в этом автобусе.

По результатам расследования сформированы пакеты документов, которые переданы в прокуратуру по месту происшествия, органы и организации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также в Фонд социального страхования РФ для выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших, пояснили в Роструде.

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