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МВД ответило на заявление Поклонской, что активист Калинин задержан после ее обращения

Происшествия
20 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Отмечается, что проверка информации о возгорании 11 сентября в Староконюшенном переулке транспортных средств была начата органами внутренних дел после получения сигнала о происшествии

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МВД России ответило на заявление депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что православный активист-радикал Александр Калинин был задержан МВД после ее обращения в правоохранительные органы.

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"Процессуальная проверка информации о возгорании 11 сентября в Староконюшенном переулке Москвы транспортных средств была начата органами внутренних дел незамедлительно после получения сигнала о происшествии. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - заявили в МВД.

"В рамках расследования этого дела организовано проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых задержаны трое подозреваемых в совершении данного преступления", - добавили в министерстве.

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В то же время источник в правоохранительных органах сообщил, что Калинин не задержан, он был доставлен в полицию для дачи показаний в рамках уголовного дела о поджоге.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть".

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Поклонская, Наталья Владимировна
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