Третий торговый центр эвакуируют в Москве из-за звонка с угрозой взрыва

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Третий за вечер торговый центр эвакуируют из-за звонка с угрозой взрыва на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Поступила еще одна заявка по адресу: улица Ярцевская, д. 19, где расположен торговый центр "Кунцево плаза", - сказал собеседник агентства. По его словам, за последний час это уже четвертый звонок от неизвестного с угрозой взрыва.
Ранее были эвакуированы ТЦ "Горбушкин двор" и "Ашан сити", а также пассажиры на станции метро "Пражская". Из всех зданий была проведена эвакуация, на "Пражской" угроза уже не подтвердилась.