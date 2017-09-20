Третий торговый центр эвакуируют в Москве из-за звонка с угрозой взрыва

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Третий за вечер торговый центр эвакуируют из-за звонка с угрозой взрыва на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Поступила еще одна заявка по адресу: улица Ярцевская, д. 19, где расположен торговый центр "Кунцево плаза", - сказал собеседник агентства. По его словам, за последний час это уже четвертый звонок от неизвестного с угрозой взрыва.

Ранее были эвакуированы ТЦ "Горбушкин двор" и "Ашан сити", а также пассажиры на станции метро "Пражская". Из всех зданий была проведена эвакуация, на "Пражской" угроза уже не подтвердилась.