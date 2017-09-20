Более 8 тыс. человек эвакуированы из 8 ТЦ Москвы после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек эвакуированы после анонимных сообщений об угрозах взрыва из 8 торговых центров Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"На время проверок зданий торговых центров эвакуированы более 8 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Восемь анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы поступили в оперативные службы за последний час. Проверки идут в торговых центрах "Водный", "Мегаполис" около станции метро "Технопарк", "Облака" на Ореховом бульваре, "Ролл холл", "Рио" на Ленинском проспекте, "Кунцево плаза", "Горбушкин двор" и "Ашан Сити". В зданиях работают кинологические расчеты.

Кроме того, в среду днем проверялись сообщения о "минировании" управ 12 столичных районов и жилого дома.