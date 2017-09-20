Более 8 тыс. человек эвакуированы из 8 ТЦ Москвы после сообщений о "минировании"

Задорнов: для оздоровления банка "Открытие" потребуется три-четыре годаЭкономика и бизнес 20 сентября, 20:05
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандатаПолитика 20 сентября, 19:40
Портрет легенды отечественной разведки Кима Филби выставлен в галерее Шилова в МосквеКультура 20 сентября, 19:40
ФК "Авангард" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв ЦСКАСпорт 20 сентября, 19:32
Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018Спорт 20 сентября, 19:29
УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖСпорт 20 сентября, 19:28
СБ ООН принял резолюцию в поддержку реформы миротворческой деятельностиМеждународная панорама 20 сентября, 19:22
Курс на Восток: как проходили финалы еврокубков на постсоветском пространствеСпорт 20 сентября, 19:17
Голландец Дюмулен выиграл индивидуальную велогонку с раздельным стартом на чемпионате мираСпорт 20 сентября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек эвакуированы после анонимных сообщений об угрозах взрыва из 8 торговых центров Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"На время проверок зданий торговых центров эвакуированы более 8 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.
Восемь анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы поступили в оперативные службы за последний час. Проверки идут в торговых центрах "Водный", "Мегаполис" около станции метро "Технопарк", "Облака" на Ореховом бульваре, "Ролл холл", "Рио" на Ленинском проспекте, "Кунцево плаза", "Горбушкин двор" и "Ашан Сити". В зданиях работают кинологические расчеты.
Кроме того, в среду днем проверялись сообщения о "минировании" управ 12 столичных районов и жилого дома.