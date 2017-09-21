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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему ДТП с участием главы ВДВ РФ Андрея Сердюкова.
"Вы задаете абсурдный вопрос. В Кремле занимаются вопросами обеспечением дорожной безопасности и разбором ДТП со смертельным исходом?", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг данной аварии, в которой, как сообщали СМИ, погиб водитель встречного воинской колонне автомобиля.
Песков также не стал отвечать на вопрос, возможна ли замена Сердюкова на посту главы ВДВ.
Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, командующий ВДВ России Андрей Сердюков 15 сентября попал в ДТП в Мурманской области и был доставлен с травмами в военный госпиталь, его жизни ничего не угрожает.