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Песков не стал комментировать тему ДТП с участием главы ВДВ

Происшествия
21 сентября, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь заметил, что дорожно-транспортные происшествия не входят в перечень вопросов, обсуждаемых в Кремле

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему ДТП с участием главы ВДВ РФ Андрея Сердюкова.

"Вы задаете абсурдный вопрос. В Кремле занимаются вопросами обеспечением дорожной безопасности и разбором ДТП со смертельным исходом?", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг данной аварии, в которой, как сообщали СМИ, погиб водитель встречного воинской колонне автомобиля.

Песков также не стал отвечать на вопрос, возможна ли замена Сердюкова на посту главы ВДВ.

Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, командующий ВДВ России Андрей Сердюков 15 сентября попал в ДТП в Мурманской области и был доставлен с травмами в военный госпиталь, его жизни ничего не угрожает.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Сердюков, Андрей Николаевич
Страны
Россия
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