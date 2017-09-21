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Фигуранты дела о массовой драке на Хованском кладбище Москвы не признали вину в суде

Происшествия
21 сентября, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Пятеро подсудимых будут находиться в СИЗО до 14 февраля

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пятеро уроженцев Таджикистана - фигуранты уголовного дела о массовой драке на Хованском кладбище Москвы в мае прошлого года - вину в инкриминируемых преступлениях не признали. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова.

"Щербинский суд накануне приступил к рассмотрению по существу дела о событиях на Хованском кладбище. В ходе заседания подсудимые свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали", - сказала она, добавив, что следующее заседание по делу начнется в 14:00 27 сентября.

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На скамье подсудимых пятеро уроженцев Таджикистана: Шоймордан Ахмадов, Ходжикурбон Буриев, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям о хулиганстве, уничтожении имущества и причинении легкого вреда здоровью. Согласно решению районного суда, фигуранты будут находиться в СИЗО до 14 февраля следующего года.

По версии следствия, 14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли, более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данным полиции, конфликт произошел с участием рабочих, которых нанимают в частном порядке для обустройства могил. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве были возбуждены уголовные дела по статьям 213 ("Хулиганство"), 115 ("Умышленное причинение легкого вредя здоровью"), 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК РФ, которые соединены в одно производство.

В отношении других 16 фигурантов СК завершил расследование уголовного дела, выделенного в отдельное производство. Среди обвиняемых - бывший сотрудник патрульно- постовой службы ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко и предполагаемые организаторы массовых беспорядков, Александр Бочарников и бывший глава территориального отделения номер 3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал" Юрий Чабуев. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: "Организация массовых беспорядков", "Участие в массовых беспорядках", "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Следователи установили, в частности, что Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Таджикистана, с территории Хованского кладбища. В рамках расследования уголовного дела один из фигурантов признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступления.

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