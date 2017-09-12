Суд продлил арест экс-главы отделения "Ритуала" по делу о драке на Хованском кладбище

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший глава территориального отделения номер 3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал" Юрий Чабуев и еще семь фигурантов резонансного дела о массовой драке на Хованском кладбище останутся в СИЗО до 14 декабря. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат одного из подсудимых Михаил Карапетян.

"Мосгорсуд сегодня продлил срок стражи моему подзащитному Зелимхану Хамзатханову и другим обвиняемым, среди которых Чабуев, на три месяца, то есть до 14 декабря 2017 года, - сказал адвокат. - Продление ареста связано с тем, что в деле появилось еще два тома, с которыми нам необходимо ознакомиться до передачи дела в суд".

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что все фигуранты уголовного дела с материалами ознакомились и скоро дело будет передано прокурору для утверждения. Согласно закону, после утверждения обвинительное заключение дело из прокуратуры будет передано в суд.

Среди 16 фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище - бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков Александр Бочарников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация массовых беспорядков", "Участие в массовых беспорядках", "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Ранее Мосгорсуд установил срок ареста обвиняемым до 14 сентября.

По версии следствия, 14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве три человека погибли, более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи установили, что, в частности Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Таджикистана с территории Хованского кладбища Москвы. В рамках расследования уголовного дела один из фигурантов признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступления.

Вместе с тем 13 сентября Щербинский районный суд Москвы начнет рассматривать по существу уголовное дело, выделенное из общего дела по Хованскому кладбищу в отдельное производство, в отношении трудовых мигрантов. На скамье подсудимых пятеро уроженцев Таджикистана: Шоймордан Ахмадов, Ходжикурбон Буриев, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов. Согласно решению районного суда, они будут находиться в СИЗО до 14 февраля следующего года.