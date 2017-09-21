Аппарат омбудсмена будет просить СК РФ взять на контроль дела о пропаже людей в Чечне

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ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в России намерен обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой подключиться к расследованию по материалам проверок сообщений СМИ о пропаже людей в Чечне. Об этом в четверг сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны жители, которые потом были убиты. Ранее Москалькова сообщила ТАСС, что следственные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей, которые фигурируют в статьях.
"Мы прорабатываем этот вопрос [обращения в Центральный аппарат СК] для того, чтобы попросить об изъятии проверочных материалов и осуществлении - или с помощью сотрудников Центрального аппарата СК или при непосредственном их участии - расследования. Но закон не обязывает к изъятию этих дел для расследования", - сказала Москалькова.
Ранее сообщалось, что Москалькова встретилась в Грозном с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях "Новой газеты" как пропавшие без вести, и убедилась в том, что их здоровью ничего не угрожает.