В Москве "заминированы" уже четыре музея и "Мосфильм", эвакуированы около 3 тыс. человек

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Еще два анонимных сообщения о минировании музеев - ГМИИ им. Пушкина и музея-панорамы "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте - поступили в оперативные службы Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее ТАСС сообщал, что оперативные службы Москвы проверяют сообщения об угрозе взрыва в Дарвиновском музее и музее "Московский транспорт".
Из всех зданий проведена полная эвакуация, на месте работают кинологи. Всего на данный момент эвакуированы около 3 тыс. человек.
Ранее в четверг оперативным службам поступили сообщения о "минировании" более 10 объектов в столице, в том числе жилого дома на Кутузовском проспекте и здания киностудии "Мосфильм".