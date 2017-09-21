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Из зданий рядом с горящей гостиницей в центре Ростова эвакуировано более 100 человек

Происшествия
21 сентября, 15:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Эвакуация людей проводится из зданий, которые расположены вблизи горящей гостиницы в Ростове-на-Дону. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС, в настоящий момент эвакуировано более 100 человек.

"Эвакуированы около 100 человек из близлежащих домов", - сказали в пресс-службе.

В частности, как рассказали ТАСС в детском саду, который расположен рядом с горящим зданием, оттуда провели эвакуацию детей.

"Все дети из детсада 156 рядом с горящей гостиницей эвакуированы", - сообщила представитель детского учреждения.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. Здание горит по всей площади. По данным МЧС, пожару присвоен третий уровень сложности.

Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, существует угроза перехода огня на соседние строения. Кроме того, огонь уже повредил четыре автомобиля, которые припаркованы рядом с гостиницей. По данным МЧС, к настоящему моменту обгорела вся обшивка на внешней стене здания.

Информации о пострадавших не поступало. Как сказали ТАСС в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи города, пострадавших с пожара в медучреждение пока не привозили. "Никого в нашей больнице с пожара нет, ни с ожогами, ни с другими травмами", - сказала сотрудница приемного отделения.

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