Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы

Происшествия
21 сентября, 14:44 дата обновления: 21 сентября, 15:13 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

Пожару присвоен третий уровень сложности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании десятиэтажной гостиницы произошел в четверг в центре Ростова-на-Дону, люди эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Горит 10-этажная гостиница по адресу Семашко, 55. Люди эвакуированы", - сказали в главке.

По данным МЧС, объявлен третий уровень сложности.

Как отметили в ведомстве, информация о пожаре поступила в МЧС в 13:43 мск. Гостиница горит по всей площади.

"Пострадавших нет", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

В настоящее время существует угроза перехода огня на соседние строения, подчеркнули в пресс-службе главка.

Кроме того, огонь уже перекинулся на четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом с горящим зданием.

Смотрите также

Почти 100% пострадавших от пожара в Ростове получили первичную матпомощь

Полиция допросила риелтеров по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону

Крупный лесной пожар ликвидирован в Ростовской области

В Ростовской области на месте крупного природного пожара появится лесной питомник

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"
3
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
4
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
5
В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Пожар в гостинице Ростова локализован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама