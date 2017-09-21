В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании десятиэтажной гостиницы произошел в четверг в центре Ростова-на-Дону, люди эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Горит 10-этажная гостиница по адресу Семашко, 55. Люди эвакуированы", - сказали в главке.

По данным МЧС, объявлен третий уровень сложности.

Как отметили в ведомстве, информация о пожаре поступила в МЧС в 13:43 мск. Гостиница горит по всей площади.

"Пострадавших нет", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

В настоящее время существует угроза перехода огня на соседние строения, подчеркнули в пресс-службе главка.

Кроме того, огонь уже перекинулся на четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом с горящим зданием.