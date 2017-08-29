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Почти 100% пострадавших от пожара в Ростове получили первичную матпомощь

Происшествия
29 августа, 16:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, августа. /ТАСС

Выплаты начались 29 августа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Почти 100% жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от крупного пожара в центре города, получили первичные материальные выплаты по 20 и 30 тыс. рублей из городского и регионального бюджетов. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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"По первому виду поддержки, из городского бюджета, у нас 100% выплачено, это порядка 600 граждан, по второму, из областного, - более 95%. По второй поддержке есть единичные случаи, что не получили граждане выплаты, но это связано с тем, что не были указаны или не были переданы некоторые документы. Но эти вопросы в оперативном порядке сейчас решаются, здесь нет проблем. До 31 августа планируем их решить", - сказал он.

Ищенко отметил, что до 31 августа помощь из федерального бюджета получат те, кто уже подал на нее заявки. Выплаты начались 29 августа. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что размер каждой выплаты составит от 10 до 100 тыс. рублей. На эти и другие формы поддержки из федерального бюджета выделено более 79 млн рублей.

"Все те, кто подал заявления, получат поддержку из федерального бюджета до 31 августа. Но поймите, что в каждой семье может быть своя жизненная ситуация, по объективным причинам гражданин может обратиться и через несколько дней или через неделю. Но с выплатами у нас проблем или каких-либо опасений нет. Те, кто ее имеет право получить по закону, обязательно ее получат", - добавил Ищенко.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.

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