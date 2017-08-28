Медведев подписал постановление о выделении средств пострадавшим от пожара в Ростове

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выделении средств из федерального бюджета пострадавшим в результате стихийного бедствия в Ростовской области.

"Хочу проинформировать, что подписал решение о выделении денежных средств по линии федерального бюджета для оказания помощи всем, кто пострадал в ходе стихийного бедствия, которое случилось на территории Ростовской области", - сказал Медведев.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь были госпитализированы. На минувшей неделе пострадавших от пожара переселили из пунктов временного размещения в маневренный фонд и в гостиницы. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".