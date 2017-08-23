СК возбудил дело о халатности по факту гибели человека при пожаре в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека в результате крупного пожара в частном секторе Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия ЧС в Ростове-на-Дону, повлекшего причинение особо крупного ущерба, существенное нарушение прав и законных интересов, проживающих в указанных домовладениях граждан, а также по неосторожности смерть человека, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в СК.
В рамках расследования следователи изучат все обстоятельства произошедшего и установят конкретных должностных лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. "Следствием проверяется версия о возникновении и распространении пожара, в результате которого пострадало 123 жилых строения, ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами", - добавили в ведомстве.