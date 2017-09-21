Трамп распорядился выделить Пуэрто-Рико помощь из федеральной казны

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду подписал декларацию, которая позволит пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-Рико получить федеральную помощь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вчера президент Дональд Трамп объявил, что в Содружестве Пуэрто-Рико происходит крупное стихийное бедствие, и дал указание оказать содружеству и местным властям федеральную помощь при проведении восстановительных работ в районах, пострадавших от урагана "Мария", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее власти Пуэрто-Рико, имеющего статус неинкорпорированной территорий США (т.н. свободно ассоциированной, или неприсоединившейся территории - прим. ТАСС) сообщили, что ураган привел к масштабным разрушениям и наводнениям в этом островном государстве. Вся территория острова в данный момент обесточена.

Тем временем американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что "Мария" ослабла до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. По данным центра, максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет примерно 51 м/с. "Мария" находится над территорией Пуэрто-Рико и продвигается в северо-западном направлении со скоростью около 5,3 м/с.

"Мария" стала уже вторым после "Ирмы" разрушительным ураганом, обрушившимся в течение последних недель на Пуэрто-Рико, которое пребывает в состоянии тяжелого экономического кризиса.