Суд арестовал троих обвиняемых в поджогах машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в четверг заключил под стражу до 11 ноября брата лидера движения "Христианское государство" Юрия Калинина и еще двоих фигурантов дела - Александра Баянова и Дениса Монталуца - по обвинению в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя, передает корреспондент ТАСС.

Баянов и Юрий Калинин признали вину. Следствие вменяет всем трем фигурантам ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"), максимальное наказание по которой - пять лет колонии.

Юрий Калинин и Монталуц являются уроженцами Норильска. Безработный Баянов как "брат по вере" жил в доме Юрия Калинина в Липецкой области. Юрий Калинин ранее владел ломбардом, но "после прихода к вере" продал его и занялся юридическими консультациями. Монталуц владеет спортивным клубом в Молдавии, а в Москве тренирует боксеров в клубе на севере столицы.

Юрий Калинин подробнее других фигурантов рассказал о мотивах совершенного преступления. "Я участвовал в поджогах, потому что мои чувства верующего были оскорблены. Мы не хотели никому навредить в плане физического насилия, мы хотели привлечь внимание к тому, что в отношении нас совершено уголовное преступление", - рассказал суду Юрий Калинин.

Лидер "Христианского государства" Александр Калинин ранее был задержан правоохранительными органами, избрание ему меры пресечения ожидается в пятницу.

Поджоги машин у офиса адвоката Учителя

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.