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Обвиняемый в поджоге машин у офиса адвоката Учителя утверждает, что имеет инвалидность

Происшествия
21 сентября, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Александр Баянов заявил, что ему удалили часть кишечника, однако документ о наличии инвалидности он потерял

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве Александр Баянов в четверг в Хамовническом суде Москвы заявил, что имеет инвалидность - у него удалена часть кишечника, передает корреспондент ТАСС.

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"В иркутской областной больнице мне была проведена операция по удалению части кишечника, у меня есть инвалидность, но документ я потерял", - сказал Баянов.

Защитник Баянова просила суд отложить заседания на 72 часа для сбора медицинских документов, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что были задержаны брат православного активиста Александра Калинина, Юрий Калинин и еще два фигуранта дела, им предъявлены обвинения. При обыске у Калинина и еще одного фигуранта изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листов бумаги с надписью "за Матильду гореть".

По данным источника, Александр Калинин также задержан по данному делу. "Вчера Александра Калинина доставили в полицию для допроса. По результатам допроса накануне поздно вечером он был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемого в причастности к преступлению", - сказал собеседник агентства.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

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