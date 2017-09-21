Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигурант дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя признал вину

Происшествия
21 сентября, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фигурант дела о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве Александр Баянов признал вину, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Источник: активиста Калинина задержали по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Источник: брата активиста Калинина задержали по делу о поджоге машин

"Преступление я совершал", - сказал он после доставки в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о его аресте.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
2
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
3
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
4
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на "Оскар"
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
7
Эмин Агаларов и Григорий Лепс 10 октября откроют в Москве ресторан "Рюмка водки"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама