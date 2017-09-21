Фигурант дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя признал вину

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фигурант дела о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве Александр Баянов признал вину, передает корреспондент ТАСС.

"Преступление я совершал", - сказал он после доставки в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о его аресте.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, по делу о поджоге задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").