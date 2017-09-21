Следствие просит арестовать обвиняемых по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении трех мужчин, обвиняемых по уголовному делу о поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве, поступило в Хамовнический суд Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калинина Юрия, Баянова Александра и Монталуца Дениса поступили в суд", - сказала представитель суда.

Материалы в отношении четвертого задержанного, православного активиста Александра Калинина, пока в суд не поступали.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что были задержаны брат православного активиста Александра Калинина, Юрий Калинин и еще два фигуранта дела, им предъявлены обвинения. При обыске у Калинина и еще одного фигуранта изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листов бумаги с надписью "за Матильду гореть".

По данным источника, Александр Калинин также задержан по данному делу. "Вчера Александра Калинина доставили в полицию для допроса. По результатам допроса накануне поздно вечером он был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемого в причастности к преступлению", - сказал собеседник агентства.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").