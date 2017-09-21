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СК возбудил дело по факту гибели людей на пожаре в ростовской гостинице

Происшествия
21 сентября, 21:15 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

Устанавливается причина возгорания

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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© Сергей Кузнецов/ТАСС

Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 части 3 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время следователи опрашивают владельцев гостиницы, а также, совместно с сотрудниками МЧС устанавливают очаг и причину возгорания.

В ходе расследования уголовного дела будет изъята разрешительная документация на строительство гостиницы, назначены и проведены необходимые экспертизы и проведены иные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.

Согласно названной статье УК, подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

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