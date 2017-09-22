Два предпринимателя в ЕАО получили условные сроки за махинации при покупке кинотеатра

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд Биробиджана в пятницу признал двух предпринимателей и сотрудника городского кинотеатра "Родина" виновными в мошенничестве в особо крупном размере при покупке муниципального имущества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Еврейской автономной области (ЕАО).

Ранее в сентябре суд приговорил к условному сроку бывшего мэра Биробиджана Андрея Пархоменко за продажу кинотеатра "Родина". По версии следствия, будучи главой города, он принял решение о передаче прав на муниципальное имущество - здание кинотеатра, земельный участок и оборудование - третьим лицам. Следствие оценило ущерб городскому бюджету от сделки, совершенной на 7,8 млн рублей, в 55 млн рублей.

"Одному из (купивших кинотеатр - прим. ТАСС) предпринимателей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Второму - 3,5 года лишения свободы условно. Работнику кинотеатра определено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - уточнили в пресс-службе.

Следствие и суд установили, что коммерсанты и работник кинотеатра "Родина" после долгой подготовки незаконно завладели зданием кинотеатра, художественной мастерской, земельными участками, гаражом и кинооборудованием. "Право на указанное муниципальное имущество было получено обманным путем, а его стоимость - существенно занижена", - отметили в ведомстве. Предприниматели признаны виновными по статье "Покушение на мошенничество".

Пархоменко был арестован в феврале 2015 года. В августе суд ЕАО изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, в октябре его освободили из-под домашнего ареста.