Число пострадавших при взрыве на ГРЭС под Рязанью увеличилось до двух

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Пронского района Рязанской области проводит проверку по факту взрыва на Рязанской ГРЭС в городе Новомичуринске. Как уточнили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства, в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадал один работник.

"Прокуратура Пронского района проводит проверку по факту нарушений правил охраны труда и причин воспламенения угольной пыли. По нашим данным, в результате инцидента пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что один человек находится в районной больнице, а другой после оказания помощи отпущен домой.

Как сообщалось ранее, в субботу около полуночи на Рязанской ГРЭС произошел взрыв угольно-воздушной смеси при отключении котла энергоблока. По данным Минэнерго РФ, в результате взрыва станция не снижала мощность и работает в штатном режиме. Как рассказали ТАСС в районной больнице, пострадавший рабочий, которого госпитализировали, находится в отделении хирургии, в результате взрыва он получил ожоги порядка 20% тела.

По данным МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекалось 15 пожарных и пять единиц специальной техники.

О Рязанской ГРЭС

Рязанская ГРЭС расположена в городе Новомичуринске Рязанской области в 80 км к югу от Рязани и 285 км на юго-восток от Москвы. Она входит в пятерку крупнейших российских электростанций по установленной мощности, которая составляет 3,07 тыс. мегаватт.

Основным видом топлива для ГРЭС является уголь и природный газ.