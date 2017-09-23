Чартерный рейс Япония - Курилы планируют отправить обратно в воскресенье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Первый чартерный рейс авиакомпании "Аврора", который в субботу утром прибыл из Японии на Южные Курилы, планируется отправить обратно в воскресенье. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов.

"Группа, побывавшая сегодня на Итурупе в рамках безвизовых обменов, не смогла забрать часть делегации на острове Кунашир. По погодным условиям самолет вынужден был приземлиться в Южно-Сахалинске, - сказал Носов, добавив, что по метеоусловиям в субботу был отменен рейс Южно-Сахалинск - Южно-Курильск. - Завтра, если позволит погода, самолет вылетит на Кунашир, там делегация с Итурупа с группой с Кунашира пройдет таможенный контроль, а дальше запланирован вылет в Японию".

По его словам, в настоящее время решается вопрос о размещении японской делегации в гостиницах Южно-Сахалинска. "Согласно плану полета, рейс был запрланирован на 23 сентября, 24 сентября был резервным днем. По срокам мы пока укладываемся", - сказал Носов.

Чартерный рейс на Курильские острова должен был состояться в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.