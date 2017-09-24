Источник: угроза взрыва в московских ТЦ "Океания" и "Хорошо" не подтвердилась

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Угроза взрыва в ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте и "Хорошо" на Хорошевском шоссе не подтвердилась, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах города.

"Кинологи проверили ТЦ "Океания" и "Хорошо", взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных звонков об угрозе взрыва из восьми столичных торговых центров эвакуированы 13,5 тыс. человек.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия. По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило 1 тыс., в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек.