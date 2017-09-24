Источник: гостиница "Космос" эвакуирована в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Постояльцы и персонал столичной гостиницы "Космос" эвакуированы из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах города.

"Гостиница "Космос" на проспекте Мира, д. 150 эвакуируется из-за звонка об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что около 13,5 тыс. человек эвакуированы из восьми торговых центров Москвы: "Принц Плаза", "Мега-Химки", "Метрополис", "Хорошо", "Капитолий", "Щука", "Океания" и Домодедово".

В торговых центрах "Океания" и "Хорошо" угроза взрыва не подтвердилась.