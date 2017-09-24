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СМИ: летчик разбившегося в Италии истребителя управлял им в одиночку

Происшествия
24 сентября, 22:51 UTC+3 РИМ РИМ 24, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что пилотов было двое

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РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Погибший в результате крушения истребителя "Тайфун" на авиашоу в Центральной Италии летчик управлял им в одиночку. Об этом сообщает в воскресенье агентство ANSA.

Информация о том, что самолет пилотировали двое, не подтвердилась. Погибшим оказался 36-летний капитан ВВС Италии Габриэле Орланди. На авиашоу среди зрителей присутствовали его родители и невеста. Соболезнования им уже выразила министр обороны Италии Роберта Пинотти, начальник Генштаба Клаудио Грациано, офицеры, а также друзья и сослуживцы погибшего.

Самолет "Тайфун" итальянских ВВС упал в море во время показательных выступлений на авиашоу AirShow 2017 в городе Террачина (область Лацио).

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