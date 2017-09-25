Стрельбу в церкви штата Теннесси открыл 25-летний афроамериканец в маске

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина, открывший в воскресенье стрельбу по прихожанам в церкви пригорода города Нэшвилл (штат Теннесси), пытался покончить с собой. Как сообщил в ходе краткого брифинга, транслировавшегося телекомпанией NBC, официальный представитель Управления полиции Нэшвилла Дон Аарон, речь идет о 25-летнем афроамериканце, который скрывал лицо под маской, похожей на используемую в горных лыжах.

По словам представителя полиции, ЧП, случившееся в 12:15 по времени Восточного побережья США (19:15 мск), было исчерпано еще до прибытия нарядов блюстителей порядка. Злоумышленник оставил свою машину с включенным мотором на парковке у храма и первой выстрелил в женщину, показавшуюся из дверей. Потом мужчина ворвался внутрь церкви, "открыв беспорядочную стрельбу", добавил представитель полиции.

"Шестеро невинных человек были ранены пулями внутри церкви, их доставили в больницу", - рассказал Аарон. Еще один прихожанин на автопарковке получил тяжелое ранение в голову в борьбе со стрелявшим, который бил противника рукояткой пистолета. "Между двумя произошла ожесточенная схватка. Во время борьбы стрелявший, вероятно, случайно выстрелил себе в левую грудную мышцу", - уточнил Аарон.

По его словам, прихожанин, несмотря на ранение, бросился к своей машине, достал пистолет, на ношение которого у него имелось разрешение, и побежал в церковь, чтобы "помешать стрелку сделать какие-либо движения до прибытия полиции". Виновник ЧП при появлении противника выстрелил себе в голову. Его рана не была смертельной, он доставлен в больницу и находится под стражей, чтобы избежать каких-либо эксцессов.

Позже Управление полиции Нэшвилла сообщило, что мужчина, открывший стрельбу опознан. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве и попытках убийства.

"Стрелявшим в церкви является 25-летний Эмануэл Кидега Сэмсон. Он выписан из больницы, ему будут предъявлены обвинения в убийстве и попытках убийства", - уточнила полиция в своем Twitter. Она ранее указала неправильный возраст Сэмсона - 26 лет. О мотивах стрелявшего по-прежнему не сообщается.

Gunman in church shooting is Emanuel Kidega Samson, 25. He has been released from hospital and will be charged with murder and att murder. pic.twitter.com/VuCUgJ3JIQ — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 24, 2017