Ураган "Мария" ослабел до первой категории

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сила урагана "Мария" снизилась со второй до первой категории из пяти возможных. Как сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США, порывы ветра в эпицентре стихии достигают 144 км/ч (40 м/с).
По прогнозам метеорологов, ураган пройдет во вторник недалеко от побережья Северной Каролины, а затем уйдет в сторону Атлантического океана.
"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.