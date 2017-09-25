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Ураган "Мария" ослабел до первой категории

Происшествия
25 сентября, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Порывы ветра в эпицентре стихии достигают 40 м/с

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сила урагана "Мария" снизилась со второй до первой категории из пяти возможных. Как сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США, порывы ветра в эпицентре стихии достигают 144 км/ч (40 м/с).

По прогнозам метеорологов, ураган пройдет во вторник недалеко от побережья Северной Каролины, а затем уйдет в сторону Атлантического океана.

"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.

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