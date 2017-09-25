По факту ДТП с пятью погибшими в Курской области возбуждено уголовное дело

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии в Горшеченском районе Курской области, унесшей жизни пяти человек. Об этом сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы регионального управления МВД Лилия Каменева.

"В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" - прим. ТАСС). Назначены необходимые экспертизы", - сказала Каменева.

Автомобили Peugeot и Mitsubishi столкнулись 24 сентября в 23:05 по местному и московскому времени на 148-м километре автодороги Курск - Борисоглебск.

Погибли три пассажирки и водитель Peugeot, направлявшиеся в аэропорт Воронежа. Во втором автомобиле находились спортсменки и их тренер, возвращавшиеся с соревнований в Липецкой области, одна девушка скончалась по дороге в больницу, одна тяжелоатлетка и тренер находятся в больнице.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Peugeot, сообщили ТАСС в управлении МВД по Курской области.

Все погибшие и пострадавшие являются жителями Белгородской области.