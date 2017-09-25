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Число жертв ДТП в Курской области выросло до шести человек

Происшествия
25 сентября, 18:23 UTC+3 КУРСК КУРСК 25, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

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КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Число жертв аварии с участием Peugeot и Mitsubishi в Горшеченском районе Курской области выросло до шести человек, один из пострадавших скончался в больнице, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Лилия Каменева.

По ее информации, в понедельник скончался тренер спортсменок, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi, который, по предварительным данным УМВД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot.

"Водитель скончался сегодня около 15:30. У него была закрытая черепно-мозговая травма, тяжелые травмы. На данный момент нам удалось связаться со всеми родственниками погибших и пострадавших в ДТП", - сказала Каменева.

Автомобили Peugeot и Mitsubishi столкнулись 24 сентября в 23:05 на 148-м километре автодороги "Курск - Борисоглебск". Три пассажирки и водитель Peugeot, направлявшиеся в аэропорт Воронежа, погибли на месте. Во втором автомобиле находились спортсменки и их тренер, возвращавшиеся с соревнований в Липецкой области, одна девушка скончалась по дороге в больницу, вторая тяжелоатлетка с травмами, не угрожающими жизни, находится в больнице.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Peugeot, сообщили ТАСС в управлении МВД по Курской области. Все погибшие и пострадавшие являются жителями Белгородской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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