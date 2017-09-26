В Москве начинается судебный процесс по обвинению Шакро Молодого в вымогательстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению громкого уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице, одним из фигурантов которого является криминальный авторитет Захарий Калашов, известный по прозвищу Шакро Молодой.

"Никулинский суд в 14:30 мск проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Калашова, Кочуйкова и еще 12 фигурантов, обвиняемых в вымогательстве", - сказала пресс-секретарь суда Алена Самоходкина, уточнив, что заседание пройдет в закрытом режиме.

14 граждан России в возрасте от 29 до 64 лет, среди которых криминальные авторитеты Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, и Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере"). По версии следствия, 14 декабря 2015 года обвиняемые прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и стали вымогать у его владелицы 8 млн руб. Кроме того, в период с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн руб. у генерального директора крупного акционерного общества.

В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов, обвиняемые в том, что они за взятку от Калашова якобы обещали закрыть дело в отношении Кочуйкова.