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Сумма взятки по новому обвинению главы УСБ СК Максименко составляет $500 тыс.

Происшествия
12 сентября, 13:27 UTC+3

Мосгорсуд также оставил Максименко под стражей до 19 октября

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сумма взятки по новому обвинению в отношении главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова составляет 500 тыс. долларов. Об этом заявил адвокат Максименко Андрей Гривцов в Мосгорсуде.

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"Сумма инкриминируемой взятки по новому обвинению в отношении Максименко составляет 500 тыс. долларов, однако наш подзащитный не причастен к этому, - отметил защитник. - Первое дело было возбуждено по обвинению в получении взятки в 500 тыс. евро, теперь вот это новое дело, но здесь обвинение в получении 500 тыс. долларов", - сказал Гривцов.

Кроме того, Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста  Максименко, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты отклонить", - говорится в определении апелляционной судебной коллегии Мосгорсуда.

На заседании Мосгорсуда стало известно о возбуждении в отношении Максименко, его заместителя Александра Ламонова, а также предпринимателя Олега Шейхаметова и сотрудника УСБ СК Дениса Богородецкого.

"Дело возбуждено 21 августа и соединено с основным делом. Дело возбуждено в отношении Максименко, Ламонова, Шейхаметова и Богородецкого", - говорится в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде во вторник.

13 июля Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, Максименко и его заместителю Александру Ламонову. Они были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере"). В отношении Максименко и Ламонова возбуждено также дело по ч. 1 ст. 291 УК РФ.

Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде 50 тыс. долларов и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве. Как сообщил следователь в суде, по результатам фоноскопической экспертизы был установлен факт общения Максименко с Калашовым.

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