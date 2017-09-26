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Введенное после ДТП на Кубани ограничение движения по трассе "Дон" снято

Происшествия
26 сентября, 5:45 дата обновления: 26 сентября, 5:48 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

В аварии погибли шесть человек, еще 24 пострадали

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Движение на участке трассы М-4 "Дон", где произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, восстановлено, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Для ликвидации последствия аварии было введено временное ограничение движения в районе города Горячий Ключ. Движение восстановлено", - сказали в полиции.

В Главном управлении МЧС по Краснодарского края в свою очередь добавили, что на месте аварии спасатели и дорожные службы начали работы по расчистке проезжей части.

Министерство здравоохранения Краснодарского края держит на особом контроле оказание помощи пострадавшим. Им будет оказано все необходимое содействие, сообщил ТАСС во вторник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В связи с аварией экскурсионного автобуса на трассе М-4 "Дон" Министерству здравоохранения поручил держать ситуацию на особом контроле. При необходимости использовать санавиацию, чтобы доставить раненых в краевые медицинские учреждения. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Медучреждения готовы к приему раненых", - сказал он.

Кондратьев добавил, что власти края подготовят места для временного размещения остальных пассажиров автобуса.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, 24 пострадали в столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 "Дон". Из них восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести доставлены в больницу Горячего Ключа. Остальные - в клиники Краснодара.

Инцидент произошел в районе поселка Молькино. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород.

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