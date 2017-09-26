Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева 2 октября

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 2 октября продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 2 октября в 11:30 мск", - завершила заседание судья.
Обвинение на следующем заседании продолжит предоставление доказательств.
Во вторник свидетели не явились в суд и прокурор оглашал письменные материалы дела, включая протокол осмотра места задержания Улюкаева и маркировки предполагаемой взятки, а также деловую переписку "Роснефти" в связи с процессом приватизации "Башнефти".
Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин и бывший глава службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов.