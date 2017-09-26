Столичная полиция окажет помощь семье погибшего на Новом Арбате сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство московской полиции окажет всю необходимую помощь семье сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, погибшего в ДТП на Новом Арбате с участием представительского Mercedes с номерами серии АМР.

"Руководство и личный состав ГУ МВД России по Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Грачева. Его семье будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте столичного главка МВД.

В сообщении отмечается, что у погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. 32-летний лейтенант полиции был награжден ведомственными наградами.

В понедельник вечером на Новом Арбате водитель представительского Mercedes с номерами серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника ДПС ГИБДД. От полученных трав он скончался на месте.

Столичная полиция проводит проверку по факту гибели сотрудника.