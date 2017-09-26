Спасатели извлекли из реки тело погибшего под Костромой пилота

КОСТРОМА, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из реки Кешка в Нерехтском районе Костромской области тело пилота, погибшего во вторник при выполнении фигуры пилотажа на самодельном легкомоторном самолете. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Водолазы извлекли из воды самолет. Погибший пилот оказался внутри самолета, зажат. По предварительным данным, при выполнении фигур пилотажа, не предназначенных для данного типа летательного аппарата, а это была самодельная копия легкомоторного одноместного самолета, он упал в реку Кешка в районе дамбы село Татарское Волжского сельского поселения Нерехтского района Костромской области", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС, погибший - мужчина 1956 года рождения, житель Костромы. В кабине он находился один. Причастность погибшего к аэроклубам не подтверждается. В отделении ДОСААФ по Костромской области ТАСС сообщили, что самолет не принадлежал их организации, о полете им ничего неизвестно.

Как ранее сообщалось, Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением самолета. На место прибыли сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, работают сотрудники УМВД по Костромской области.