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Более 10 тыс. человек покинули побережье Северной Каролины перед приходом урагана "Мария"

Происшествия
26 сентября, 19:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, сентября. /ТАСС

Эвакуация носит обязательный характер для туристов и приезжих, местные жители могут покинуть свои дома добровольно

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек покинули атлантическое побережье штата Северная Каролина, которое вскоре окажется в зоне влияния урагана "Мария". Об этом сообщило во вторник агентство AP.

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Эвакуация затронула округа Хайд и Дэйр, включая прибрежные острова Хаттерас и Окракок. Власти пока не могут назвать точное число тех, кто уже покинул регион, однако, по их словам, оно составляет порядка 10-12 тыс. человек. Эвакуация носит обязательный характер для туристов и приезжих, местные жители могут покинуть свои дома добровольно.

Власти предупреждают, что хотя эпицентр урагана пройдет вдали от берега, стихия принесет сильные ветра и волны, что грозит серьезными подтоплениями. Худшие погодные условия, согласно прогнозам, будут наблюдаться со среды по четверг. Ранее для ряда участков атлантического побережья штата было объявлено штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, максимальная скорость ветра в пределах "Марии" сейчас составляет около 33,5 м/с. Этот ураган первой категории находится в 285 км к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и продвигается в северном направлении со скоростью примерно 3,1 м/с. Жертвами "Марии" в странах Карибского бассейна стали, по последним данным, около 60 человек.

"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.

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