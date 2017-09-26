Источник: все сообщения о "минировании" управ и домов в Москве оказались ложными

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверили сообщения об угрозах взрыва в почти 20 управах и зданиях в Москве, ни одно из них не подтвердилось. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Все здания проверены кинологами. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В течение дня в Москве были "заминированы" около 20 объектов. Проверки прошли в управах девяти столичных районов, в аппарате совета депутатов района Ново-Переделкино, ГБУ "Жилищник" района Аэропорт, администрации муниципального округа Ломоносовский, посольстве Испании. Кроме того, поступали сообщения об угрозах взрыва в еще пяти жилых домах и административных зданиях.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.