Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве "заминированы" музей Москвы, пять кинотеатров и ТРЦ

Происшествия
26 сентября, 21:55 дата обновления: 26 сентября, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Здания проверяются кинологами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Музее Москвы, торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Алтуфьевский" и пяти столичных кинотеатрах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Смотрите также

От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по России

"В оперативные службы поступили еще три сообщения об угрозах взрыва. На этот раз неизвестные "заминировали" Музей Москвы, кинотеатр "Вымпел" и ТРЦ "Алтуфьевский", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, проверки идут в кинотеатрах "Пионер" и "Алмаз Синема", киноконцертном комплексе "Баку", киноклубе- музее "Эльдар".

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
3
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама