В Москве "заминированы" музей Москвы, пять кинотеатров и ТРЦ

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Музее Москвы, торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Алтуфьевский" и пяти столичных кинотеатрах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В оперативные службы поступили еще три сообщения об угрозах взрыва. На этот раз неизвестные "заминировали" Музей Москвы, кинотеатр "Вымпел" и ТРЦ "Алтуфьевский", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, проверки идут в кинотеатрах "Пионер" и "Алмаз Синема", киноконцертном комплексе "Баку", киноклубе- музее "Эльдар".
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.