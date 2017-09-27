Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси", которая подала к сервису иск на 60 млн рублей, компенсацию до подачи иска. Об этом сообщил ТАСС Константин Родионов, операционный директор "Такси Лайк", которому принадлежал автомобиль, перевозивший пассажирку.

"Да, конечно. Предлагали и не один раз", - ответил он на соответствующий вопрос. "Самое главное, что суд состоялся по этому делу. Почему снова это все началось - непонятно. Связывались с ней несколько раз, общались, но с ее стороны только смех", - пояснил он.

Ранее стало известно, что Тушинский районный суд Москвы начинает рассмотрение иска к "Яндекс.Такси" от пассажирки Елены Гращенковой: на 19 октября назначена беседа, следует из материалов суда. Как говорится в исковом заявлении (копия есть в распоряжении ТАСС), пострадавшая в ДТП пассажирка требует взыскать с онлайн-сервиса 60 млн руб., в которые входит компенсация расходов на лечение (550,3 тыс.руб.) и 59,3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

При этом ранее состоялся суд по гражданскому иску. 3 августа 2017 года совершившему ДТП водителю такси Апшу Д. А. был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, Елена Гращенкова признана по этому делу потерпевшей, говорится в заявлении.

Как следует из искового заявления, ДТП произошло 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Пассажирка ехала на автомобиле с логотипом "Яндекс.Такси", заказанном через официальное приложение, с Московского вокзала в отель. На Аптекарской набережной водитель, как говорится в иске, выехал за пределы проезжей части и наехал на бордюр, дерево и опору городского освещения.

В результате ДТП истец получила многочисленные телесные повреждения, которые, как говорится в иске, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Общие затраты на лечение составили 625,6 тыс. руб., из которых 75,2 тыс. руб. потерпевшей выплатила страховая компания по ОСАГО.

По мнению истца, со стороны "Яндекс.Такси" ей была оказана некачественная, не отвечающая требованиям безопасности услуга. Как говорится в исковом заявлении, водитель такси неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, не прошел предрейсового медосмотра, а кроме того, автомобиль не прошел предрейсовый контроль технического состояния.

14 января 2017 года пассажирка обратилась с письменной претензией о возмещении имущественного и морального вреда к "Яндекс.Такси", но ответа не получила, следует из иска.

Представитель "Яндекс.Такси" заявил ТАСС, что компания иск не получала.

Ранее Нацииональный союз страховщиков ответственности предложил включить такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков, компенсации пострадавшим пассажирам по такой страховке достигают 2 млн руб.