Cвыше 250 тыс. мексиканцев лишились жилья после землетрясений

МЕХИКО, 27 сентября. /ТАСС/. Три мощных землетрясения, случившихся в текущем месяце в Мексике, оставили без жилья свыше 250 тыс. человек. Об этом заявила в среду министр сельского, территориального и городского хозяйства Росарио Роблес Берланга.

"Мы говорим более чем о 150 тыс. поврежденных жилищ, которые получили как незначительный ущерб, так и были разрушены полностью", - цитирует Роблес агентство EFE. По словам министра, пострадавшие граждане получат помощь от правительства. Ожидается, что строительство новых жилых домов вместо уничтоженных землетрясениями начнется через несколько месяцев.

Подземные толчки магнитудой 8,2, 7,1 и 6,1 произошли в Мексике 7, 19 и 23 сентября соответственно.

К настоящему времени известно более чем о 400 жертвах удара стихии, сотни человек получили травмы.