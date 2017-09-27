После мощного землетрясения в Мехико могут обрушиться не менее 1,5 тыс. зданий

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МЕХИКО, 27 сентября. /ТАСС/. Проверка, выполненная в мексиканской столице после землетрясения 19 сентября, показала, что не менее 1,5 тыс. зданий в мегаполисе могут обрушиться.
Об этом, как сообщила в среду электронная версия газеты Excelsior, заявил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте. Удар стихии только в Мехико уничтожил несколько десятков домов.
"Были проверены около 8 тыс. зданий, и из этого количества 1,5 тыс. грозит опасность обрушения", - сказал Пуэнте. В минувшее воскресенье глава правительства мегаполиса Мигель Анхель Мансера сообщил, что подземный толчок магнитудой 7,1 серьезно повредил 321 здание. Власти после повторной инспекции должны будут установить, подлежат ли они восстановлению.