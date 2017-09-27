В Мехико почти миллион человек остаются без воды после землетрясения

МЕХИКО, 27 сентября. /ТАСС/. Не менее 900 тыс. жителей района Истапалапа на востоке мексиканской столицы до сих пор не имеют доступа к водоснабжению после землетрясения, случившегося 19 сентября. Об этом сообщила во вторник администрация района. Подземный толчок магнитудой 7,1 привел более чем к 820 повреждениям водопроводных сетей в Истапалапе, и большинство из них до сих пор не устранены.

Как заявила телеканалу Televisa глава района Дионе Ангиано, ситуация остается "критической". Для обеспечения населения водой власти на протяжении последних дней задействовали автоцистерны, однако этого недостаточно. В Истапалапе проживают порядка 2 млн человек.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземного толчка 19 сентября находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0. К настоящему времени известно о 333 жертвах удара стихии, несколько сотен человек остаются в больницах.