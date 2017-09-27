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В Мехико почти миллион человек остаются без воды после землетрясения

Происшествия
27 сентября, 0:04 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 26, сентября. /ТАСС

Подземный толчок магнитудой 7,1 привел более чем к 820 повреждениям водопроводных сетей в Истапалапе

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МЕХИКО, 27 сентября. /ТАСС/. Не менее 900 тыс. жителей района Истапалапа на востоке мексиканской столицы до сих пор не имеют доступа к водоснабжению после землетрясения, случившегося 19 сентября. Об этом сообщила во вторник администрация района. Подземный толчок магнитудой 7,1 привел более чем к 820 повреждениям водопроводных сетей в Истапалапе, и большинство из них до сих пор не устранены.

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Как заявила телеканалу Televisa глава района Дионе Ангиано, ситуация остается "критической". Для обеспечения населения водой власти на протяжении последних дней задействовали автоцистерны, однако этого недостаточно. В Истапалапе проживают порядка 2 млн человек.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземного толчка 19 сентября находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0. К настоящему времени известно о 333 жертвах удара стихии, несколько сотен человек остаются в больницах.

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