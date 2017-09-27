Порошенко потребовал привлечь к ответственности виновных в ситуации со взрывом боеприпасов

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Виновные во взрывах боеприпасов на военных складах в поселке Калиновка Винницкой области Украины должны быть привлечены к ответственности. С таким заявлением выступил президент страны Петр Порошенко на заседании военного кабинета, экстренно созванного из-за ситуации с пожаром на складах.
"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - сказал он. Глава государства обратился к руководителям генпрокуратуры, Службы безопасности Украины, нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Порошенко также сообщил, что в среду утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами вооруженных сил. "Мы не можем продолжать мириться с этими событиями" - подчеркнул он, отметив, что тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности.
"Я бы попросил тщательно подготовиться к заседанию СНБО [Совета национальной безопасности и обороны], чтобы в кратчайшие сроки были приняты исчерпывающие меры по недопущению повторения трагедии", - добавил он.