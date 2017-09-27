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Генпрокуратура Украины рассматривает четыре версии пожара в Винницкой области

Происшествия
27 сентября, 17:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

По факту ЧП прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Диверсия"

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) прорабатывает четыре версии причин пожара на складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

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"Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры, направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются четыре основные следственные версии совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении. О каких именно версиях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Диверсия". "Осуществление досудебного расследования в данном производстве поручено следственному отделу управления Службы безопасности Украины [СБУ] в Винницкой области", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что в настоящее время сотрудниками спецслужбы по поручению ГПУ уже "проводятся первоочередные следственные действия, в том числе допрашиваются очевидцы и другие свидетели событий".

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