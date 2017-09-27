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Пожар на складах боеприпасов под Винницей локализован

Происшествия
27 сентября, 23:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

В госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели продолжают работать на месте ЧП в круглосуточном режиме

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин заявил о локализации пожара на складе боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области.

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"Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения, и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", - сказал он на заседании военного кабинета, экстренно созванного из-за ситуации с пожаром, на котором также присутствовал президент страны Петр Порошенко.

По словам Чечеткина, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.

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Пожар на складе боеприпасов под Винницей
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