Пожар на складах боеприпасов под Винницей локализован

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин заявил о локализации пожара на складе боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области.

"Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения, и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", - сказал он на заседании военного кабинета, экстренно созванного из-за ситуации с пожаром, на котором также присутствовал президент страны Петр Порошенко.

По словам Чечеткина, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.