Власти Украины открыли автомобильное и ж/д сообщение в районе Винницы

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Железная дорога и автомобильная трасса открыты для движения транспорта вблизи Калиновки Винницкой области, где произошел крупный пожар на складе боеприпасов.

Об этом сообщили в четверг в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Возобновлено движение автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский, железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги", - говорится в сообщении. В то же время до 2 октября действует запрет на использование воздушного пространства в радиусе 12 км от Калиновки.

По информации спасателей, в регионе по-прежнему отключены линии электропередачи Калиновка - УкрФлора и Калиновка - Лавровка, а также газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов привлечено более 2 тысяч человек и 284 единицы техники. Группы военных саперов разминируют прилегающие районы.

26 сентября около 22:00 мск стало известно о взрывах на складе Министерства обороны в Винницкой области. На базе, площадь которой составляет около 60 га хранилось более 80 тысяч тонн боеприпасов. По данным пожар уничтожил примерно 30% арсенала.