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Украина продлила запрет на полеты над Винницкой областью до 2 октября

Происшествия
28 сентября, 10:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Запрет будет действовать с полуночи 28 сентября до 23:59 1 октября

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины продлило до 2 октября запрет на использование воздушного пространства над Винницкой областью, где произошел крупный пожар на складе боеприпасов. Об этом в четверг сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавринюк.

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"Изменение границ запрета по Калиновке: горизонтальные границы радиусом 12 километров с центром в Калиновке, вертикальные границы - от поверхности земли до высоты 4,2 км. Период действия запрета с полуночи 28 сентября до 23:59 1 октября", - написал он на странице в Facebook. Замминистра уточнил, что радиус горизонтальных границ уменьшен с 50 до 12 км.

26 сентября около 22:00 мск в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины поступила информация о взрывах на складе министерства обороны в Винницкой области. На базе, площадь которой составляет около 60 га, находилось 188 тыс. тонн боеприпасов.

В Генштабе сообщали, что пожар охватил около 10% территории склада. После сообщений о чрезвычайном происшествии "Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от места пожара.

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