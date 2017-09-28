На арсенале в Винницкой области наблюдается одиночная детонация боеприпасов

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Одиночные взрывы боеприпасов наблюдаются в четверг утром на военном складе Минобороны Украины близ Калиновки Винницкой области. Об этом сообщили в Госслужбе по ЧС (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 07:00 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 2350 человек и 284 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее глава Винницкой области Валерий Коровий сообщил, что в четверг утром, вероятно, будет разблокирована основная трасса, которая проходит вдоль арсенала, а эвакуированные жители Калиновки начнут поэтапно возвращаться по домам.

Пожар на складе вооружения в Винницкой области возник во вторник вечером. По данным Минобороны, там хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов. Из находящейся поблизости Калиновки и прилегающих сел было эвакуировано более 30 тыс. человек.

По последним данным, два человека были ранены и доставлены в госпиталь. От попадания снарядов получили повреждения несколько жилых домов. В районе чрезвычайного происшествия перекрыты дороги и закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км. В результате инцидента около 15 тыс. человек остались без газоснабжения, отключены линии электропередачи Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка.

Открыто уголовное дело по статье "Диверсия".