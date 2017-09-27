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В Винницкой области от разрывов снарядов получили повреждения девять зданий

Происшествия
27 сентября, 22:03 дата обновления: 27 сентября, 22:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

В национальной полиции Украины добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов полностью контролируют ситуацию в регионе

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Девять зданий повреждены от разрывов снарядов на складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области. Об этом в среду сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

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"По состоянию на 18:00, в полицию поступила информация о повреждении девяти зданий в результате попадания снарядов", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как добавили в пресс-службе, сотрудники правоохранительных органов полностью контролируют ситуацию в регионе. "Территории населенных пунктов, которые пока остаются опасными для пребывания людей, патрулируют около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев. Они осматривают домовладения местных жителей, которых ранее эвакуировали из опасной зоны", - уточнили в ведомстве.

В полиции также сообщили о том, что продолжают работу 49 блокпостов, с помощью которых обеспечиваются перекрытия въездов в зону опасности.

По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в регионе в связи с ЧП эвакуированы около 30 тыс. человек. "По состоянию на 21:00, эвакуировано более 30 тыс. человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 71 транспортное средство, 10 машин скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2589 человек и 327 единиц техники.

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